Kuşadası'nda Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Tolga Üresin (34) tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Türkmen Mahallesi'nde Tolga Üresin'in üzerinde yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Üresin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.