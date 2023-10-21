Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: İki Satıcı Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda iki uyuşturucu satıcısı yakalandı. Operasyonda, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda iki uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ile etkin ve kararlı mücadele çerçevesinde ilçe genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik olarak yapılan operasyonda M.M. ve G.K. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların ikametleri dahil 5 ikamette arama yapılan aramalarda, 660 gram esrar maddesi 2,50 gram metamfetamin, 12 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 4 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirilmiş, ele geçirilen malzemelere el konuldu. Şahıslar adli makamlara sevk edilmek üzere gerekli yasal işlemler için emniyete götürüldü. - AYDIN