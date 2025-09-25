Haberler

Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 428,70 gram kokain ve 47 adet sentetik hap ile yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kuşadası Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda dün düzenlenen operasyonda durdurulan 2 şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 9 parça halinde 428,70 gram kokain, 47 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler S.C. (30) ve Y.Ö. (29), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece bugün tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
