Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlen operasyon çerçevesinde 2 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Aydın Şok Ekibi görevlileri ile birlikte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen O.G. ve Y.H. isimli şahısları düzenledikleri operasyonla Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yakaladı. Şahısların üstlerinde ve Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ikametlerinde yapılan aramalarda; daralı 5,30 gram, daralı 51,55 gram ve daralı 24,70 gram olmak üzere toplam daralı 81,55 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 400 TL nakit para ele geçildi. Şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN