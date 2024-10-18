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Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 14 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 14 Kilogram Skunk Ele Geçirildi
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda bir otomobilde 14 kilogram skunk narkotik köpeği ile bulunarak ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı, bunlardan biri tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda bir otomobilde 14 kilogram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Kuşadası'na uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan bir otomobil ilçe girişinde durduruldu.

Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 14 kilogram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel

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