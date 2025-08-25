Kuşadası'nda Ukraynalı Çocuğa Bıçaklı Saldırı

Kuşadası'nda Ukraynalı Çocuğa Bıçaklı Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Ukraynalı 15 yaşındaki İllia F., kendisinden para ve cep telefonu isteyip saldıran 3 kişi tarafından bıçaklandı. Olay sonrası 2 şüpheli tutuklandı, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Ukraynalı İllia F. (15), kendisinden para isteyip, cep telefonunu gasbetmeye çalışan 3 şüphelinin saldırısı sonucu sırtından bıçaklandı. İllia F. Tedavi altına alınırken, olaydan sonra yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Camikebir Mahallesi'nde bulunan Kasım Yaman Parkı'nda meydana geldi. Parkta oturan İllia F.'nin yanına gelen B.C.B., A.K. ve ismi açıklanmayan bir kişi, iddiaya göre Ukraynalı çocuktan sigara ve para istedi. İllia F.'nin vermemesi üzerine, kişiler bu kez çocuğun cep telefonunu gasbetmeye çalıştı. Arkadaşıyla birlikte kaçan çocuğu takip eden 3 şüpheliden B.C.B, İllia F.'yi sırtından bıçakladı. Yakınlardaki bir restoranın mutfağına sığınan İllia F., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akciğer zarında yırtık tespit edildiği için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne (ADÜ) sevk edilen çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olaydan sonra polis tarafından yakalanan B.C.B. ve A.K., çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Polisin kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir

Erdoğan'ın meydan okuyan çıkışının adresi açık: Sizin için deniz bitti
Erdoğan, Kabine sonrası duyurdu! Merkez Bankası rezervlerinde rekor

Müjde Kabine sonrası geldi! Rezervlerde Cumhuriyet tarihi rekoru
DEM Parti'den dikkat çeken Malazgirt Zaferi sözleri

DEM Parti'den dikkat çeken Malazgirt Zaferi sözleri
Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa etti

CHP'ye 20 yıl sonra seçim kazandıran başkan istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leman Sam, konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı

Konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.