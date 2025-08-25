Kuşadası'nda Ukraynalı Çocuğa Bıçaklı Saldırı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Ukraynalı İllia F. (15), kendisinden para isteyip, cep telefonunu gasbetmeye çalışan 3 şüphelinin saldırısı sonucu sırtından bıçaklandı. İllia F. Tedavi altına alınırken, olaydan sonra yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Camikebir Mahallesi'nde bulunan Kasım Yaman Parkı'nda meydana geldi. Parkta oturan İllia F.'nin yanına gelen B.C.B., A.K. ve ismi açıklanmayan bir kişi, iddiaya göre Ukraynalı çocuktan sigara ve para istedi. İllia F.'nin vermemesi üzerine, kişiler bu kez çocuğun cep telefonunu gasbetmeye çalıştı. Arkadaşıyla birlikte kaçan çocuğu takip eden 3 şüpheliden B.C.B, İllia F.'yi sırtından bıçakladı. Yakınlardaki bir restoranın mutfağına sığınan İllia F., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akciğer zarında yırtık tespit edildiği için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne (ADÜ) sevk edilen çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olaydan sonra polis tarafından yakalanan B.C.B. ve A.K., çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Polisin kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.