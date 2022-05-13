Kuşadası'nda Turizm Çalıştayı düzenlendi - Haberler

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın Valiliği himayesinde Adnan Menderes Üniversitesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Turizm Çalıştayı düzenlendi.

Vali Hüseyin Aksoy, Kuşadası'nda bir otelde düzenlenen çalıştayda, turizmde markalaşmanın önemine dikkati çekti.

Deniz, güneş, kum turizminin, gastronomi ve sağlık turizmine evrildiğini belirten Aksoy, Valilik olarak turizmin gelişmesine katkı sunmak için çalıştıklarını söyledi.

Son yıllarda, yerli ve yabancı turistlere nitelikli hizmet sunmaya ve Aydın'ı tanıtmaya odaklandıklarını dile getiren Aksoy, şöyle konuştu:

"2018 yılında yürütmeye başladığımız ancak pandemi sebebiyle Eylül 2021'de tamamladığımız, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Aydın'ı tanıtma projesinde, ilimizdeki tarihi, yöresel, doğal ve kültürel turizm öğelerinden yola çıkarak, ulusal ve uluslararası tanıtmayı amaçladık. Bu projemiz dijital altyapısıyla, zengin içeriklerle, internet sitesi, akıllı telefon ve karekod uygulamasıyla 10 yabancı dilde hazırlandı. Broşür ve afişlerle örnek bir proje haline geldi."

Turist Rehberi Birliği Başkanı Hakan Eğinlioğlu da doğal ve kültürel kaynakların dijital potansiyellerle değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Çalıştaya, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer ve çok sayıda turizmci katıldı.