Kuşadası'nda Tur Midibüsü Devrildi: 5 Yaralı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yabancı turistleri taşıyan bir tur midibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası şoför gözaltına alındı, yaralıların durumları iyi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yabancı turistleri taşıyan tur midibüsünün devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan aldığı İngiliz turistleri, Kuşadası'nda kalacakları otele götüren şoförünün kontrolünü yitirdiği 09 SY 424 plakalı tur midibüsü, yol kenarında park halindeki araçlara çarptı. Kazada, midibüsteki 5 turist yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Tur midibüsü şoförü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Oğuzhan BOYSAN / KUŞADASI (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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