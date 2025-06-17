Kuşadası'nda Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Bahri Sürücü (66), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Değirmendere Mahallesi 828 Sokak'ta meydana geldi. Bahri Sürücü'nün kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen traktör, yokuşta devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, traktörün altında kalan Sürücü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Bahri Sürücü'nün cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Oğuzhan BOYSAN/ KUŞADASI (Aydın),