Kuşadası'nda Traktör Devrildi: 66 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Kuşadası'nda Traktör Devrildi: 66 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 66 yaşındaki Bahri Sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Bahri Sürücü (66), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Değirmendere Mahallesi 828 Sokak'ta meydana geldi. Bahri Sürücü'nün kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen traktör, yokuşta devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, traktörün altında kalan Sürücü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Bahri Sürücü'nün cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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