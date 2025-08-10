Kuşadası'nda Tarlada Yapılan Kazı Çalışması Sonucu Yolda Çökme Meydana Geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tarlada yapılan kazı çalışması sırasında meydana gelen yolda çökme dolayısıyla Söke-Kuşadası yolu trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarına devam ettiği belirtiliyor.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, tarlada yapılan kazı çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Söke- Kuşadası Yaylaköy mevkisinde meydana geldi. Tarlada yapılan kazı çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi. Yaşanan çökme nedeniyle Söke- Kuşadası arasındaki yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, alternatif güzergah olarak Ağaçlı'dan Davutlar istikametine yönlendirildi. Çöken yolda ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Haber - Kamera: Oğuzhan BOYSAN / (KUŞADASI), (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
