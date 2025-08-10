Kuşadası'nda Tarlada Kazı Yapılırken Yol Çöktü
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan tarladaki kazı çalışması sırasında yol çökmesi meydana geldi. Olay nedeniyle Söke-Kuşadası arasındaki yol trafiğe kapatıldı.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, tarlada yapılan kazı çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi.
Olay, saat 18.00 sıralarında Söke- Kuşadası Yaylaköy mevkisinde meydana geldi. Tarlada yapılan kazı çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi. Yaşanan çökme nedeniyle Söke- Kuşadası arasındaki yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, alternatif güzergah olarak Ağaçlı'dan Davutlar istikametine yönlendirildi. Çöken yolda ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel