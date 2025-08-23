Kuşadası'nda Taksiciyi Bıçakla Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı taksici Vural İşçen'i bıçaklayarak öldüren Sercan G. tutuklandı. Olay, seyyar satıcı ile taksici arasında çıkan bir tartışmanın ardından gerçekleşti. Sercan G. adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tartıştığı taksiciyi takip ederek öldüren şüpheli tutuklandı.

Taksici Vural İşçen'i (39) bıçaklayarak öldüren Sercan G'nin (39) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün Karaova Mahallesi'ndeki taksi durağında seyyar satıcı Sercan G. (39) ile taksici Vural İşçen (39) arasında çıkan tartışmanın ardından motosikletiyle taksiciyi takip eden Sercan G, İşçen'i bıçaklamıştı.

Ağır yaralanan İşçen, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamış, polis, Sercan G'yi gözaltına almıştı.

Öte yandan Sercan G. ile İşçen'in taksi durağında tartıştığı anlar, güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
