Kuşadası'nda Taksici Bıçaklandı, Seyyar Parfümcü Tutuklandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı taksici Vural İşcan'ı (39) bıçaklayarak öldüren seyyar parfümcü Sercan Görer (39), tutuklandı.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Karaova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; alkollü olduğu öne sürülen seyyar parfümcü Sercan Görer, taksicilik yapan Vural İşcan'dan durağın tuvaletinin anahtarını istedi. Bu sırada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Vural İşcan, Karaova Mahallesi'ne müşteri götürdü. Görer, motosikletiyle İşcan'ın peşine düştü. Görer, Nazilli Halk Pazarı'nın önünde geldiklerinde müşterisini indiren İşcan'ı bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Vural İşcan, araç telsiziyle durumu taksi durağındaki arkadaşlarına bildirdi. İhbarla gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İşcan, kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Görer, polis ekiplerince yakalandı.

TARTIŞTIKLARI ANLAR KAMERADA

İşcan'ın hayatını kaybettiği olay öncesinde yaşanan tartışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Sercan Görer'in taksi durağına gelip, Vural İşcan'dan tuvaletin anahtarını istemesinin ardından ikili arasında yaşanan tartışmayı, polis ve durakta bulunan diğer şoförlerin araya girerek sonlandırmaya çalışması yer alıyor.

ÇALIŞTIĞI TAKSİ DURAĞINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Öte yandan hayatını kaybeden Vural İşcan'ın cenazesi memleketi Aydın'ın Germencik ilçesinde toprağa verilirken, çalıştığı taksi durağına da arkadaşları Türk bayrağı asıp, üzerinde 'Cenazemiz dolayısıyla bugün hizmet veremiyoruz' yazılı bilgi notu yapıştırdı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Görer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece bugün tutuklandı. Öte yandan Görer'in olay öncesi eşi ve çocuğuyla da tartışıp şiddet uyguladığı öne sürüldü.

Haber-Kamera: Oğuzhan BOYSAN / (KUŞADASI), (AYDIN),