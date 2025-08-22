Kuşadası'nda Taksici Bıçaklandı: Kamerada Tartışma Anları

TARTIŞTIKLARI O ANLAR, KAMERADA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde seyyar parfümcü Sercan G. (39) tarafından bıçaklanan taksici Vural İşcan7ın (39) hayatını kaybettiği olay öncesinde yaşanan tartışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Sercan G.'nin taksi durağına gelip, Vural İşcan'dan tuvaletin anahtarını istemesinin ardından ikili arasında yaşanan tartışmayı, polis ve durakta bulunan diğer şoförlerin araya girerek sonlandırmaya çalışması yer alıyor.

ÇALIŞTIĞI TAKSİ DURAĞINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Öte yandan hayatını kaybeden Vural İşcan'ın cenazesi memleketi Aydın'ın Germencik ilçesinde ikindi namazından sonra toprağa verilirken çalıştığı taksi durağına da arkadaşları Türk bayrağı asıp, üzerinde 'Cenazemiz dolayısıyla bugün hizmet veremiyoruz' yazılı bilgi notu yapıştırdı.

Haber : Oğuzhan BOYSAN / KUŞADASI, (Aydın),