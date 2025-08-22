Kuşadası'nda Taksici Bıçaklandı: Kamerada Tartışma Anları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde seyyar parfümcü tarafından bıçaklanan taksici Vural İşcan'ın hayatını kaybettiği olayın öncesindeki tartışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay, Vural İşcan'ın tuvalet anahtarını istemesiyle başlamış ve diğer şoförlerin müdahalesiyle sonlandırılmaya çalışılmıştır.

TARTIŞTIKLARI O ANLAR, KAMERADA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde seyyar parfümcü Sercan G. (39) tarafından bıçaklanan taksici Vural İşcan7ın (39) hayatını kaybettiği olay öncesinde yaşanan tartışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Sercan G.'nin taksi durağına gelip, Vural İşcan'dan tuvaletin anahtarını istemesinin ardından ikili arasında yaşanan tartışmayı, polis ve durakta bulunan diğer şoförlerin araya girerek sonlandırmaya çalışması yer alıyor.

ÇALIŞTIĞI TAKSİ DURAĞINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Öte yandan hayatını kaybeden Vural İşcan'ın cenazesi memleketi Aydın'ın Germencik ilçesinde ikindi namazından sonra toprağa verilirken çalıştığı taksi durağına da arkadaşları Türk bayrağı asıp, üzerinde 'Cenazemiz dolayısıyla bugün hizmet veremiyoruz' yazılı bilgi notu yapıştırdı.

Haber : Oğuzhan BOYSAN / KUŞADASI, (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi

10 ilde kapsamlı seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli'deki kazılarda kazmayı vurdukça fosil fışkırdı, 9 milyon yıllık 27 tür bulundu

Kazmayı vurdukça fışkırdı! Tam 9 milyon yıllık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.