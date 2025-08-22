Kuşadası'nda Taksici Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan taksici hayatını kaybetti.

Karaova Mahallesi'ndeki taksi durağında, seyyar satıcı Sercan G. (39) ile taksici Vural İşçen (39) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından motosikletiyle taksiciyi takip eden Sercan G, Nazilli Halk Pazarı yakınlarında aracın durması üzerine İşçen'i bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan İşçen, kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan Sercan G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İşçen'in cenazesi, Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'ndeki 4 Yol Camisi'ne getirildi. Burada ikindi vakti kılınan namazın ardından İşçen'in cenazesi, Dereköy Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan cinayetten önce Sercan G. ile İşçen'in taksi durağında tartıştığı anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.