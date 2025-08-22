Kuşadası'nda Taksici Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir taksici, tartıştığı seyyar satıcı tarafından bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan taksici hayatını kaybetti.

Karaova Mahallesi'ndeki taksi durağında, seyyar satıcı Sercan G. (39) ile taksici Vural İşçen (39) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından motosikletiyle taksiciyi takip eden Sercan G, Nazilli Halk Pazarı yakınlarında aracın durması üzerine İşçen'i bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan İşçen, kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan Sercan G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İşçen'in cenazesi, Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'ndeki 4 Yol Camisi'ne getirildi. Burada ikindi vakti kılınan namazın ardından İşçen'in cenazesi, Dereköy Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan cinayetten önce Sercan G. ile İşçen'in taksi durağında tartıştığı anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel
Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek

Komşu yeni banknotlar için düğmeye bastı! Bir taşla 2 kuş vuracaklar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkekliğe sığar mı? 5 kişi, tek düşürdükleri genci böyle dövdü

Erkekliğe sığar mı? 5'e karşı bir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.