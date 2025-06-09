Kuşadası'nda Takla Atan Kamyonette Bir Kişi Hayatını Kaybetti, İki Yarı

Kuşadası'nda Takla Atan Kamyonette Bir Kişi Hayatını Kaybetti, İki Yarı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşanan trafik kazasında aks kırılması sonucu takla atan kamyonetin şoförü Mehmet İşgören hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde aks kırılması sonucu takla atan kamyonetin şoförü Mehmet İşgören hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Aydın-Selçuk kara yolu Çamlık mevkisinde meydana geldi. Kuşadası'ndan İzmir'in Selçuk ilçesi yönüne ilerleyen Mehmet İşgören'in kullandığı 35 AP 8665 plakalı kamyonet, aks kırılması sonucu takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İşgören'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada Osman İ. ile Semra İ. de yaralandı. Takla atan kamyonetin altında kalan Semra İ., itfaiye ekipleri tarafından güçlükle bulunduğu yerden çıkarıldı. 2 yaralı, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Oğuzhan BOYSAN / KUŞADASI (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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