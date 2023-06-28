Kuşadası'nda serinlemek için denize giren Suriye uyruklu kişi kayboldu
Güncel Haberler
Mersin'in Mezitli ilçesinde serinlemek için denize giren Suriye uyruklu Ayman Mohammed (26), akıntıyla birlikte açığa sürüklenerek kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Sayın Yazıişleri müdürlerine
'Kuşadası'nda, serinlemek için girdiği denizde kayboldu' başlıklı haberimizi kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden geçiyoruz.-------------------YENİDEN
Devran GÜNDÜZ/MEZİTLİ (MERSİN), - MERSİN'in Mezitli ilçesinde serinlemek için denize giren Suriye uyruklu Ayman Mohammed (26), kayboldu. Ekipler, Mohammed için arama kurtarma çalışması başlattı.Olay, saat 16.00 sıralarında Mezitli ilçesi Mezgitli Plajı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Suriye uyruklu Ayman Mohammed, akıntıyla birlikte açığa sürüklenerek gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Ayman Mohammed için arama çalışması başlattı.
Ayman Mohammed'in olayı duyarak sahile gelen eşi Dünya Mohammed (20) sinir krizi geçirip, gözyaşlarına boğuldu. Ayman Mohammedi arama çalışmaları sürüyor.
FOTOGRAFLI
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Devran Gündüz - Güncel