Kuşadası'nda serinlemek için denize giren Suriye uyruklu kişi kayboldu

Mersin'in Mezitli ilçesinde serinlemek için denize giren Suriye uyruklu Ayman Mohammed (26), akıntıyla birlikte açığa sürüklenerek kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sayın Yazıişleri müdürlerine

'Kuşadası'nda, serinlemek için girdiği denizde kayboldu' başlıklı haberimizi kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden geçiyoruz.

Devran GÜNDÜZ/MEZİTLİ (MERSİN), - MERSİN'in Mezitli ilçesinde serinlemek için denize giren Suriye uyruklu Ayman Mohammed (26), kayboldu. Ekipler, Mohammed için arama kurtarma çalışması başlattı.

Ayman Mohammed'in olayı duyarak sahile gelen eşi Dünya Mohammed (20) sinir krizi geçirip, gözyaşlarına boğuldu. Ayman Mohammedi arama çalışmaları sürüyor.

FOTOGRAFLI