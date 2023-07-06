Kuşadası'nda sahte para ve uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte para ve uyuşturucu ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Değirmendere Mahallesi'nde S.A'nın evine operasyon düzenledi. Ekipler yaptığı aramada, toplam 40 bin 180 liraya karşılık hazırlanmış sahte banknotlar, 320 gram kubar esrar, 43 kök kenevir bitkisi, esrar öğütme aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ile kurusıkı tabanca ele geçirildi. S.A, gözaltına alındı.