Kuşadası'nda sahillerin yanı sıra su altında da hareketlilik başladı

Sahilleri ve doğasıyla ülkenin önde gelen turistik destinasyonlarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, su altındaki zenginlikleriyle dalış turizminde de merkez olma yolunda ilerliyor.

Temizliği nedeniyle görüş mesafesi geniş olan suda çok sayıda canlının izlenebildiği 10 resif, 5 mağara ve dünyanın en büyük batık uçaklarından Airbus A300'ün bulunduğu ilçede 7 dalış merkezi hizmet veriyor.

Kuşadası'nda geçirdiği tatiline farklı bir etkinlik sığdırmak isteyenlerin yanı sıra sadece su altı güzelliklerini görmek için gelenlerin de bulunduğu çok sayıda yabancı turist, teknelerle dalış noktalarına hareket ediyor.

İlçeye gelen kruvaziyerlerdeki bazı yolcular için de özel dalış programları düzenleniyor.

Farklı dalış deneyimleri yaşayan dalgıçların çektiği fotoğraf ve videolar, sosyal medya yoluyla her geçen yıl daha fazla ziyaretçinin ilçeyi tanımasına vesile oluyor.

Yabancı turistlere yönelik dalış programları düzenleyen eğitmen Tağmaç Saraçoğlu, AA muhabirine, özellikle salgın döneminin bitmesiyle dalışa ilginin arttığını söyledi.

Bu sezon yabancı dalgıç sayısının geçen yıla göre iki kat arttığını gözlemlediklerini ifade eden Saraçoğlu, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere farklı coğrafyalardan su altı meraklılarını ağırladıklarını belirtti.

Uçak batığına özel ilgi

Kuşadası'nın önemli resif alanlarına sahip olduğunu, dalış yapanların birçok su altı canlısını görme fırsatı yakaladığını aktaran Saraçoğlu, özellikle uçak batığı için çok sayıda turisti ağırladıklarını, program kapsamında mağaralara da dalış yaptırdıklarını dile getirdi.

Almanya'dan gelen Ralf Vatthauer, Kuşadası'nda dalış yapmanın çok güzel olduğunu ifade etti.

Su altının berrak olduğunu anlatan Vatthauer, "Balıkları çok net görebiliyorduk. Bu suyu sadece Türkiye'de gördüm. Çok heyecanlıydı. İlk işim Almanya'ya gittiğimde buradaki fotoğrafları arkadaşlarıma göstermek olacak. Bir daha dalmak için buraya geleceğim." dedi.

Ailesiyle Almanya'dan gelen Jannik Daeubler de dalışın keyifli geçtiğini belirterek, "Balık popülasyonu çok iyiydi. Hırvatistan'da mağarada dalış yaptık. Burası daha güzel. Çünkü oradaki kovuk şeklindeydi. Buradaki ise gerçek bir mağara ve heyecan vericiydi." diye konuştu.