KUŞADASI'NDA ROMA DÖNEMİNE AİT BRONZ HEYKEL ELE GEÇİRİLDİ

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait olduğu belirlenen bronz erkek heykeli ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.-

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla tarihi eser kaçakçılığı yaptıklarını belirlediği 3 şüphelinin Çınarköy Mahallesi'nde bulunan adreslerine dün, eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin evinde yapılan aramada Roma dönemine ait bronz erkek heykeli ele geçirildi. A.A., C.M. ve T.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.