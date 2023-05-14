KUŞADASI'NDA OYUNU KULLANANLAR SAHİLE KOŞTU

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra Kadınlar Denizi'ne akın ederek güneşin ve denizin tadını çıkardı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra Kadınlar Denizi'ne akın ederek güneşin ve denizin tadını çıkardı. Gemiyle gelen yabancı turistler, ise çarşıda alışveriş yaptı.Kuşadası'nda seçmenler Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sabah saatlerinde itibaren sandığa gitti. Oy kullanma işlemi sürerken, oylarını kullananlar öğle saatlerinde ise hava sıcaklığının 22 dereceyi göstermesi ile Kadınlar Denizi Plajı'nda denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

ALKOL YERİNE TÜRK KAHVESİ TÜKETTİLER

Sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'na 4 bin 200 yolcusuyla yanaşan Bahama bayraklı 'Odyssey Seas' gemisinden inen yabancı turistler ise Efes Meryemana ziyareti sonrasında Kuşadası sokaklarında alışveriş yaptı. 298 sayılı seçim kanunun 79. maddesi gereğince içki satışının yasak olması sebebiyle turistler, alkolsüz içecekler tüketti. (DHA)