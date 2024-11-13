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Kuşadası'nda otomobilin kafeye girmesi sonucu 1 ölü, 2 yaralı

Kuşadası'nda otomobilin kafeye girmesi sonucu 1 ölü, 2 yaralı
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Kuşadası'nda 84 yaşındaki sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin kafeye girdiği kazada, 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü İbrahim İ. (84), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçma şüphesi olmadığı ve yaşı nedeniyle serbest bırakılan İbrahim İ., kaza anını hatırlamadığını söyledi.

Kaza, 11 Kasım'da saat 15.00 sıralarında Hacı Feyzullah Mahallesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. İbrahim İ.'nin manevra yaparken kontrolünü yitirdiği 09 K 9541 plakalı otomobil, unlu mamuller üreten kafeye girdi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada kafedeki Fikriye Becerikli (85), Yakup Yurtseven (23) ve Cesim Sacak (58) ile otomobil sürücüsü İbrahim İ. yaralandı. Yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fikriye Becerikli, hayatını kaybetti.

KAZA ANINI HATIRLAMADI

Otomobil sürücüsü İbrahim İ., hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde kaza anını hatırlamadığını belirten İbrahim İ., dün işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim İ., çıkarıldığı mahkemece kaçma şüphesi olmadığı ve yaşı nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Yakup Yurtseven ve Cesim Sacak tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Fikriye Becerikli'nin cenazesi bugün öğle vakti Hanım Camisi'nde kılınacak namazın ardından Adalızade Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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