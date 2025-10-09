Haberler

Kuşadası'nda Otomobil Temizlik Aracına Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, belediyeye ait bir temizlik aracına arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mert Satılmışoğlu hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen ekipler, sürücüyü araçtan çıkardı ancak yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Söke istikametinden Kuşadası yönüne seyir halinde olan Mert Satılmış yönetimindeki 09 BS 321 plakalı otomobil, yol kenarında temizlik çalışması yapan Kuşadası Belediyesi'ne ait temizlik aracına arkadan çarptı. Mert Satılmışoğlu, çarpışmanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanların yükseldiği otomobilden sürücü Satılmışoğlu, vatandaşların çabasıyla çıkarıldı. Ekiplerce yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Satılmışoğlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
