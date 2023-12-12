Kuşadası'nda otomobil-motosiklet çarpışması davasında hapis cezaları adli para cezasına çevrildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3 yıl önce otomobille motosikletin çarpışması sonucu üniversite öğrencisinin hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davada, 2 sanık hakkında verilen hapis cezaları adli para cezasına çevrildi.

Süleyman Demirel Bulvarı'nda 1 Temmuz 2020'de yaşanan ve 1 kişinin öldüğü kazaya ilişkin otomobil sürücüsü Ahmet Z. ve motosiklet sürücüsü Fatmanur A'nın yargılandığı davanın görülmesine Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Tutuksuz yargılanan sanıkların katılmadığı karar duruşmasında savcı, kaza raporu ve tutanaklara göre iki sürücünün de kazanın oluşumunda kusurlu bulunduğu, Eylem Emir Can'ın hayatını kaybetmesinden sorumlu tutulmaları gerektiği yönünde mütalaa verdi.

Sanıkların avukatları Ali Cenk Çapak ve Müge Özkeskin, mütalaayı kabul etmediklerini belirtti.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Fatmanur A'ya taksirle ölüme sebebiyet verdiği suçlamasıyla 3 yıl hapis verdi, iyi hal indirimi uygulayarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi. Sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlık ve suçun işlenmesindeki özellikler dikkate alınarak hapis cezası 18 bin 200 lira para cezasına çevrildi.

Mahkeme, Ahmet Z'ye ise taksirle ölüme sebebiyet verme ve taksirle yaralama suçlarından ceza verilmesi gerektiğine ancak sanığın taksire dayalı kusurunun ağırlığının tali olması göz önüne alınarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine, iyi hal indirimi uygulanarak bu cezanın 2 yıl 1 aya indirilmesine, diğer sanıkla aynı gerekçeler göz önüne alınarak hapis cezasının 15 bin 200 lira para cezasına çevrilmesine hükmetti.

Olay

Süleyman Demirel Bulvarı'nda 1 Temmuz'da, Ahmet Z'nin kullandığı 09 A D E 996 plakalı otomobil, Fatmanur A. idaresindeki 09 ADM 355 plakalı motosikletle çarpışmıştı.

Motosiklette bulunan ve kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi Eylem Emir Can (22), hastanede verdiği 14 günlük yaşam savaşını kaybetmişti.