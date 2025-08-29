Kuşadası'nda Otel Çalışanları Maaşlarını Alamadıkları İçin İşi Bıraktı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bulunan turistik tesiste, bir süredir maaşlarını alamadıklarını belirterek iş bırakan çalışanlar, otel sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Çalışanlar adına Kuşadası Adliyesi önünde açıklama yapan avukat Uğur Ören, "Burada mağdur olan çok kişi var. Evlerine yaklaşık 2 aydır ekmek götüremiyorlar. Bazılarının memleketlerine dönecek parası bile yok" dedi.

Değirmendere Mahallesi'nde yaklaşık 60 bin metrekarelik alana kurulu turistik tesiste, iddiaya göre, 55 gündür paralarını alamayan yaklaşık 180 çalışan, pazartesi günü toplu halde işi bıraktı. Otelin bahçesinde toplanıp, maaşlarının ödenmesini isteyen çalışanlar ile yöneticiler arasında gerginlik yaşandı. Bunun üzerine turistik tesise, polis ekipleri sevk edildi. Suların kesildiği, klimaların çalışmadığı, yemek ve temizlik gibi hizmetlerin de verilemediği otelde kalan müşteriler de tatillerini yarıda kesip, otelden çıkış yapmak için resepsiyonun önünde kuyruklar oluşturdu.

PARA İADESİ YAPMADILAR

Mağdur olduklarını belirtip, para iadesi isteyen müşterilere, otel yöneticileri ileri bir tarihe gün verirken çalışanlar ise bugün Kuşadası Adalet Sarayı önünde toplandı. Şikayet dilekçesi dolduran çalışanlar, daha sonra avukatları Uğur Ören aracılığıyla otel sahipleri ve şirket hakkında Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

SİLAH VE BIÇAKLA TEHDİT İDDİASI

Turistik tesiste restoran şefi olarak çalışan İlhami Çetin işi bırakıp, turistik tesisin bahçesinde haklarını aradıkları için otel sahiplerinin gönderdiği kişiler tarafından silah ve bıçakla tehdit edildiklerini ileri sürdü. Çalışanların sadece maaşlarını istediklerini belirten Çetin, "Otel yöneticileri tarafından bize pazartesi günü paramızın ödeneceği söylendi. Biz de onlara güvenip, müşterilerin mağdur olmaması için sabah kahvaltısı ile öğle ve akşam yemeği servislerini hazırladık. Saat 17.00 olduğunda otelin patronlarından biri arayıp, para bulamadıklarını ve oteli kapatacaklarını söyledi. Otele gönderdikleri kişiler bizim önümüzü kesip, silah ve bıçakla tehdit ettiler. En son İçimizden kadın bir çalışanı kaçırmak istediler" dedi.

'MEMLEKETİME DÖNMEK İÇİN BİLE PARAM YOK'

Otelde garson olarak çalışan Muhammed Bayansalduz ise "Buradan daha önce de paralarını alamadıkları için ayrılan arkadaşlarımız oldu. Hepimiz şu an çok mağduruz. Kuşadası'na Adıyaman'dan çalışmak için geldim. Bize memleketimize dönmemiz için para ödeyeceklerini söylediler ama onu bile vermediler. Şu an Adıyaman'a geri dönmek için bile cebimde param yok" diye konuştu.

'NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ'

Otel mağdurlarının avukatı Uğur Ören de "Burada mağdur olan çok kişi var. Evlerine yaklaşık 2 aydır ekmek götüremiyorlar. Bazılarının memleketlerine dönecek parası bile yok. Bugün Kuşadası Adliyesi önünde toplandık ve otel sahipleri ile şirket hakkında suç duyurusunda bulunacağız. İşçilerin haklarını almaları için hukuki yollardan ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Haber - Kamera: Oğuzhan BOYSAN / KUŞADASI, (Aydın),