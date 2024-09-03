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Kuşadası'nda Nadir Bulunan 'Ölmez Çiçeği'ne Yüksek Cezalar

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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde nadir bulunan 'Ölmez çiçeği'nin sadece 11 adet kaldığı belirlendi. Endemik tür olan çiçeği koparmanın cezasının 387 bin 141 TL olduğu belirtildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde nadir bulunan 'Ölmez çiçeği'nin sadece 11 adet kaldığı belirlendi. Endemik tür olan çiçeği koparmanın cezasının 387 bin 141 TL olduğu belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı timleri, 'Altın otu' da olarak bilinen 'Ölmez çiçeği'nin bölgede 11 adet kaldığını tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından kontrolleri gerçekleştirilen çiçeği koparmanın cezasının ise 387 bin 141 TL olduğu belirtildi. Ekipler, çiçeği koparmanın cezasına ilişkin vatandaşları bilgilendirdi. Jandarma ekiplerinin denetim ve kontrollerinin devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hayvanlar Kuşadası Güncel Yaşam Çevre Ceza Doğa

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