Kuşadası'nda Motosikletin Yayaya Çarpması Sonucu 1 Ölü, 1 Yaralı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki bir yayaya çarpması sonucu yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
F.T'nin kullandığı 09 BAG 37 plakalı motosiklet, dün, Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Adile Sarı'ya (70) çarptı.
Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve yaya, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Sarı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, motosikletin çarptığı anlar yer aldı.
Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Güncel