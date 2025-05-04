Kuşadası'nda Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü Ahmet Nuri Kayık (36) hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kayık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Nuri Kayık (36) idaresindeki 09 APZ 046 plakalı motosiklet, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Kayık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Güncel