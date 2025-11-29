Kuşadası'nda Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi öldü.

Turgut Özal Bulvarı'nda dün motosikletin devrilmesi sonucu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesinde tedavi altına alınan Mehmet Ö. (21) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada motosiklet sürücüsü H.D'nin ise Kuşadası Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Kaza

H.D'nin kullandığı 09 AKA 580 plakalı motosiklet, dün Turgut Özal Bulvarı'nda devrilmişti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Yaralanan sürücü ile motosikletteki Mehmet Ö, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Durumu ağır olan Ö, buradan ADÜ Hastanesine sevk edilmişti.