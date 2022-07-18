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Son dakika haberleri... KUŞADASI'NDA MAKİLİKTE ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre AYDIN'ın Kuşadası ilçesi, Güvercinada mevkisinde çıkan makilik yangını, itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürüldü.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi, Güvercinada mevkisinde çıkan makilik yangını, itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürüldü.

Güvercinada mevkisindeki seyir teraslarının bulunduğu makilikte bugün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı fark eden zabıta ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 1 itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekibi başlangıç aşamasındaki yangını, ağaçların bulunduğu bölgeye sıçramadan söndürdü. Kuşadası Belediyesi'nin İyi Partili Meclis Üyesi Hayati Atlı ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Volkan Alkış, bölgeye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı. İki meclis üyesi, yangının yayılmadan söndürüldüğünü belirtip, vatandaşların daha dikkatli ve daha duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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