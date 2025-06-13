Kuşadası'nda Kuyumcu Murat Özlü Ölü Bulundu

Kuşadası'nda Kuyumcu Murat Özlü Ölü Bulundu
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Kuşadası'nda, 13 yaşında oğlunu trafik kazasında kaybeden kuyumcu Murat Özlü, iş yerine ait lojmanda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, geçen yıl 13 yaşındaki oğlunu trafik kazasında kaybeden kuyumcu Murat Özlü (51), iş yerine ait lojmanda ölü bulundu.

Kuşadası'ndaki bir kuyumcuda çalışan Murat Özlü, öğle saatlerinde arkadaşlarına Dağ Mahallesi'nde bulunan lojmana gideceğini söyleyip, iş yerinden ayrıldı. İşe geri dönmeyen Özlü'nün cep telefonuna da cevap vermemesi üzerine durumdan şüphelenen iş arkadaşları lojmana gitti. Lojmanın kapısını açıp, içeriye giren arkadaşları, Murat Özlü'yü hareketsiz yatarken buldu. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özlü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Murat Özlü'nün cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Murat Özlü'nün, 22 Haziran 2024 yılında Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında oğlu Mehmet Batu Özlü'yü kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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