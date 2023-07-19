Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yerleşim yerlerinin yakınında bulunan ağaçlık ve çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Kuşadası'nda korkutan yangın

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yerleşim yerlerinin yakınında bulunan ağaçlık ve çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Yangın, bugün saat 20.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Meram Sitesi'nin üst kısmında bulunan ağaçlık ve çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle, alevler kısa süre içerisinde bölgedeki diğer yerleşim yerlerinin yakınında yer alan yeşil alanlara da sıçradı. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altın alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.