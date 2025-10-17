Haberler

Kuşadası'nda Klimadan Çıkan Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir apartman dairesinde klimadan çıkan yangın sonucunda dumandan etkilenen 64 yaşındaki Hasan Tabak yaşamını yitirdi. Yangın, saat 04.30 sıralarında başladı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bir apartman dairesinde ilk belirlemelere göre klimadan çıkan yangında, dumandan etkilenen Hasan Tabak öldü.

Davutlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bir sitedeki apartman dairesinde, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Daireden alev ve dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İlk tespitlere göre klimadan kaynaklı olarak çıktığı belirlenen yangında dumanların üst kata ulaşması nedeniyle evinde yalnız yaşayan Hasan Tabak, karbonmonoksit gazından zehirlenip, yaşamını yitirdi. Tabak'ın cansız bedeni, Kuşadası Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yangında, ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
