Kuşadası'nda Kazı Çalışması Sırasında Yol Çökti

Kuşadası'nda Kazı Çalışması Sırasında Yol Çökti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde TEİAŞ tarafından yapılan kazı çalışması sırasında çökme meydana geldi. Yol trafiğe kapatılırken, onarım için istinat duvarı örülecek.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin (TEİAŞ) yaptığı kazı çalışması sırasında çöken yol, istinat duvarı örülmesinin ardından Karayolları tarafından onarılacak.

Kuşadası'nda dün saat 18.00 sıralarında TEİAŞ tarafından trafo yerleştirmek amacıyla yapılan kazı çalışması sırasında Söke-Kuşadası kara yolunun Yaylaköy mevkisinde çökme meydana geldi. Yaşanan çökme nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, alternatif güzergah olarak Ağaçlı'dan Davutlar ve Kirazlı istikametine yönlendirildi. Olayın ardından bölgede yetkililer tarafından hasar tespit çalışması yapıldı. Çöken yolun, trafonun yerleştirilmek istendiği yere istinat duvarı örülmesinden sonra onarılacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol

Galatasaray'dan gitti, içinden Messi çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya unutulmaz teklif

Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya unutulmaz teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.