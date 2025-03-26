Kuşadası'nda Kavga Sonrası Midibüsle Akaryakıt Pompasına Çarptı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir sürücü, akaryakıt istasyonunda çalışanlarla tartışma sonrası midibüsüyle pompasına çarparak zarar verdi. Alkollü olduğu belirtilen sürücü gözaltına alındı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kavganın ardından midibüsüyle akaryakıt istasyonunun pompasına çarparak zarar veren sürücü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, midibüsle Yavansu Mahallesi Karaova Sokak'taki akaryakıt istasyonuna gelen K.L. (32), burada henüz belirlenemeyen nedenle çalışanlarla tartışmaya başladı.
Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine midibüse binen K.L, araçla akaryakıt pompasına çarparak zarar verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alkollü olduğu belirtilen sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Güncel