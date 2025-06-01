Kuşadası'nda Kaçak Sigara Operasyonu: 3 Gözaltı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 ton tütün ve çok sayıda makaron ele geçirildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.B, R.Y ve B.O'nun iş yerlerine operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda 3 ton tütün, 75 bini boş 255 bin makaron, sigara sarma makinesi ile 5 tütün kıyma makinesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel