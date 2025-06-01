Kuşadası'nda Kaçak Sigara Operasyonu: 3 Gözaltı

Kuşadası'nda Kaçak Sigara Operasyonu: 3 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 ton tütün ve çok sayıda makaron ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.B, R.Y ve B.O'nun iş yerlerine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 3 ton tütün, 75 bini boş 255 bin makaron, sigara sarma makinesi ile 5 tütün kıyma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
4 gündür devam eden grev İzmir'i dev bir çöp yığınına çevirdi

4 gündür devam eden grev şehri dev bir çöp yığınına çevirdi
Şarkıcı Şimal Gülen son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcı hayatının baharında sonsuzluğa uğurlandı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu

Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Rıza Çalımbay Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı

Küme düşen Sivasspor'u bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan Ali Koç'a çağrı: Taraftarımın yanındayım

Güzel şarkıcı artık dayanamadı! Ali Koç'a böyle seslendi
Milyonlarca sürücünün ehliyeti tehlikede

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Ehliyetleri iptal edilecek
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya Bakan Tekin'den yanıt

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.