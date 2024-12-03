Kuşadası'nda Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir iş yerinde yapılan aramada büyük miktarda kaçak sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzelçamlı Mahallesinde U.Y'ye ait iş yerine operasyon düzenledi.
Aramada 139 bin 440 dolu makaron, 127 kilogram nargile tütünü, 16 kilogram kıyılmış tütün, 1375 sigara, 40 elektronik sigara ve 12 sigara sarma makinesi ele geçirildi.
U.Y. gözaltına alındı.