Haberler

Kuşadası'nda Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 898 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Kuşadası'nda Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 898 Sentetik Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma, otogarda yaptığı aramada bir bavuldan 898 sentetik hap ele geçirerek şüpheli İ.T.'yi gözaltına aldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, jandarmanın otogarda yaptığı aramada, bavul içerisine gizlenmiş 898 sentetik hap ele geçirildi. Bavulun sahibi İ.T. (44) adlı erkek şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kuşadası Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla Kuşadası Otogarı'na sentetik hap getirileceği bilgisine ulaştı. Ekiplerin, dün otogara gelen yolcu otobüslerinin bagaj kısmında yaptığı aramada, bavul içerisine gizlenmiş 898 sentetik hap ele geçirildi. Bavulun sahibi İ.T. adlı erkek şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en zenginiydi! İş insanının serveti 2 yılda buhar oldu

Türkiye'nin en zenginiydi! İş insanının serveti 2 yılda buhar oldu
Herkes paylaşıyor! Fenerbahçe maçına damga vuran görüntü

Maça damga vuran kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.