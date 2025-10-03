Kuşadası'nda Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 898 Sentetik Hap Ele Geçirildi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, jandarmanın otogarda yaptığı aramada, bavul içerisine gizlenmiş 898 sentetik hap ele geçirildi. Bavulun sahibi İ.T. (44) adlı erkek şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kuşadası Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla Kuşadası Otogarı'na sentetik hap getirileceği bilgisine ulaştı. Ekiplerin, dün otogara gelen yolcu otobüslerinin bagaj kısmında yaptığı aramada, bavul içerisine gizlenmiş 898 sentetik hap ele geçirildi. Bavulun sahibi İ.T. adlı erkek şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.