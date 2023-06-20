Kuşadası'nda inşaat işçileri arasında çıkan kavgaya 1 tutuklama

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bina inşaatında çalışan işçiler arasında çıkan taşlı, sopalı, bıçaklı ve keserli kavgada, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 6 kişiden 1'i tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay dün saat 16.00 sıralarında Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. Bina inşaatında çalışan işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, sopalı, bıçaklı ve keserli kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı kavgada 1'i polis memuru olmak üzere, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis, kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan zanlılardan Ömer K. tutuklanırken, R.K., Ö.K, E.U., T.K ile M.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.