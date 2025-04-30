Kuşadası'nda İmamoğlu İçin 50 Bin İmza Toplandı

(AYDIN)- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla başlatılan " İmamoğlu'na Özgürlük, Türkiye'ye Demokrasi" isimli kampanyada, Kuşadası'nda toplanan imza sayısı 50 bine ulaştı. CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, "Şimdiki hedefimiz 60 bin imza. Onurlu mücadelemizde bizi yalnız bırakmayan tüm Kuşadalılara teşekkür ederim" dedi.

Kuşadası halkının Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için sahiplendiği kampanyada kentin farklı noktalarında kurulan stantlarda 25 bin imza daha toplandı. Böylece Kuşadası'nda imza sayısı 50 bine ulaştı. CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, son toplanan imzaları da CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı'ya teslim etti.

Yeni hedeflerinin 60 bin sayısına ulaşmak olduğunu belirten Gürbilek, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu özgürlüğüne kavuşana, seçim sandığı kurulana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Kuşadası halkı demokrasiye ve halk iradesine sonuna kadar sahip çıkıyor. İmza kampanyasına kentimizde olan destek çığ gibi büyüyor. İmza kampanyası 19 Mayıs tarihine kadar sürecek. Herkesi Türkiye'nin bu karanlık günlerden kurtulması için stantlara imza vermeye bekliyoruz" diye konuştu.