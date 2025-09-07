Haberler

Kuşadası'nda Hafriyat Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hafriyat ve moloz döküm alanında çıkan yangın, makilik ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kuşadası ilçesi Karaova Mahallesi'ndeki hafriyat ve moloz döküm alanında saat 13.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve arazözler sevk edildi. Yangın, ekiplerin karadan 2 saatlik müdahalesiyle makilik ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber - Kamera: Oğuzhan BOYSAN / (KUŞADASI),(AYDIN),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
