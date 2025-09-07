Kuşadası'nda Hafriyat Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde hafriyat ve moloz döküm alanında çıkan yangın, yakındaki makilik ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Kuşadası ilçesi Karaova Mahallesi'ndeki hafriyat ve moloz döküm alanında saat 13.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve arazözler sevk edildi. Yangın, ekiplerin karadan 2 saatlik müdahalesiyle makilik ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber - Kamera: Oğuzhan BOYSAN / (KUŞADASI),(AYDIN),