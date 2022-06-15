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Kuşadası'nda gün batımı mest ediyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kuşadası'nda gün batımı mest ediyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde güneşin batışı sırasında ortaya çıkan doğal güzelliği izlemek ve fotoğraflamak isteyenler, deniz kıyısına gelerek eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde güneşin batışı sırasında ortaya çıkan doğal güzelliği izlemek ve fotoğraflamak isteyenler, deniz kıyısına gelerek eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.

Mavi bayrakları denizlerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de her yıl binlerce yerli yabancı turiste ev sahipliği yapan Kuşadası, gün batımında ortaya çıkan manzarasıyla da misafirlerini mest ediyor. Ufukta yavaşça batan güneş, arkasında bıraktığı bulutları da kırmızıya boyarken, güneşten yansıyan ışıklar da sahilde görsel bir şölen oluşturdu. Gün batımında ortaya çıkan manzara vatandaşların ilgi odağı olurken, birçok kişi görsel şöleni fotoğraflamak için adeta birbiriyle yarıştı.

Akşam saatlerinde ise sahile gelen yerli ve yabancı turistler gün batımının eşsiz güzelliğini izlemeye doyamıyor. Kimi vatandaşlar sandalyelerine oturup manzarayı izlerken, kimi vatandaşlar ise yüzmeyi tercih ediyor. Yaklaşık bir saat öncesinden başlayan keyifli manzara, güneşin engin sularda kayboluşu ile sona eriyor.

(Uğur Eser - İHA)

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