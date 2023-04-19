KUŞADASI'NDA GİRDİĞİ DENİZDE BOĞULDU

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, denizde çırpınan Emine Islak'ı (74), fark eden vatandaşlar yaşlı kadını karaya çıkarttı. Islak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 12.30 sıralarında, Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, denizin ortasında çırpınan ve yardım isteyen kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Çevredekiler tarafından karaya çıkartılan kadına ilk müdahaleyi, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptı. 74 yaşındaki Emine Islak, ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.