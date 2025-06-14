Kuşadası'nda Gazze Saldırıları Protesto Edildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Kuşadası Filistin Platformu öncülüğünde kent merkezinde bir araya gelenler, "Gazze'ye değil siyonizme abluka", "Küresel yürüyüş engellenemez" ve "Kudüs'ten Gazze'ye, özgürlük her yere" sloganları attı.

Topluluk adına konuşan Burak Kaplan, 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda binlerce sivilin hayatını kaybettiğini, abluka nedeniyle temel insani ihtiyaçlara erişimin engellendiğini kaydetti.

Kaplan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sürdüğünü ve sivil halkın ağır koşullar altında yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, Gazze halkının açlığa, susuzluğa ve ölüme mahkum edildiği bir süreçte, dünyanın sessizliğine razı olmadıklarını ifade etti.

Açıklama, yapılan duanın ardından sona erdi.