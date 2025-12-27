Haberler

Kuşadası'nda maç sonu kavga eden futbolcuları jandarma ayırdı

Güncelleme:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Güzelçamlıspor ile Bağarasıspor arasında oynanan futbol maçının ardından futbolcular arasında çıkan kavga jandarma ekipleri tarafından ayırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde, Güzelçamlıspor ile Bağarasıspor arasında oynanan futbol maçının ardından iki takım futbolcuları arasında çıkan kavgayı jandarma ekipleri ayırdı.

Süper Amatör Lig'de Söke ilçesinin Bağarasıspor takımı, Kuşadası'nın Güzelçamlıspor ekibinin konuğu oldu. Üç kırmızı kartın çıktığı karşılaşmayı Bağasıspor 3-2 kazandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bazı taraftarların da sahaya girerek karıştığı kavgada, futbolcuları jandarma ekipleri güçlükle ayırdı. Yaşanan kavga, maçı izlemeye gelen tribündeki taraftarlar tarafından da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Oğuzhan BOYSAN (KUŞADASI),(AYDIN),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
