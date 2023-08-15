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Kuşadası'nda Fuhuş Operasyonu: 5 Kadın Gözaltına Alındı, 2 Şahıs Tutuklandı

Güncel Haberler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde fuhuş yapıldığı tespit edilen eve yapılan baskında 5 kadın gözaltına alınırken, olayla ilgili iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde fuhuş yapıldığı tespit edilen eve yapılan baskında 5 kadın gözaltına alınırken, olayla ilgili iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde fuhuş ile mücadele çerçevesinde yaptıkları çalışmalar sonucunda elde edilen bilgiler değerlendirildi. Camikebir Mahallesi'nde bir adreste fuhus yapıldığı tespit edilerek, bahse konu adres fiziki takibe alındı. Yapılan tespitlerin ardından bahse konu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kadın ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, H.G. ve G.E. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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