Kuşadası'nda Fuhuş Operasyonu: 12 Gözaltı, 9 Tutuklama

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kuşadası Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 2 bar, 1 pansiyon ve 1 otele eş zamanlı operasyon yapıldı.

Fuhşa aracılık, teşvik ve yer temini ile insan ticareti iddiasıyla M.S.Y., S.Ç., B.E., R.A., C.A., İ.T., C.A., S.H., D.Y., A.A., E.K. ve S.C. gözaltına alındı.

Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 53 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.Y., S.Ç., R.A., C.A., İ.T., C.A., D.Y., A.A. ve S.C. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fuhuş yaptırılan 19 yabancı kadın işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.