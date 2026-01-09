Fırtınada otel iskelesinden denize düşen işçinin ölümüne ilişkin 1 tutuklama

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, kuvvetli fırtınada bir otelin iskelesinden denize düşen İsmail Dağ'ın (30) ölümüne, 2 işçinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden, bakım ve onarım çalışmasını üstlenen inşaat firmasının sahibi Yaşar Özkan tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Kadınlar Denizi Mahallesi'nde beş yıldızlı bir otelin iskelesinde bakım onarım çalışması sürdüren işçiler Abdullah K. (26), Muharrem D. (22) ve İsmail Dağ, kuvvetli fırtına nedeniyle dengelerini kaybederek, denize düştü. 3 işçi dalgalarla açığa sürüklenirken, durumu fark eden otel çalışanları 112 Acil Çağ Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri yaptıkları çalışmayla Abdullah K. ve Muharrem D.'yi sağ olarak kurtarırken, yaklaşık 100 metre açığa sürüklenen İsmail Dağ'ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Abdullah K. ve Muharrem D.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından otelin yetkilisi Z.A. isimli kadın ile bakım ve onarım çalışmasını üstlenen inşaat firmasının sahibi Yaşar Özkan, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen iki şüpheli hakim karşısına çıktı. Yaşar Özkan hakkında tutuklama kararı veren mahkeme, Z.A.'yı ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Oğuzhan BOYSAN/KUŞADASI (Aydın),