Kuşadası'nda şiddetli fırtına nedeniyle denize düşen 3 işçiden 1'i öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle iskelede çalışan 3 işçiden biri hayatını kaybetti, ikisi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iskelede çalışma yaptıkları esnada şiddetli fırtına nedeniyle denize düşen 3 işçiden 1'i öldü, 2'si ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadınlar Denizi mevkisinde bir otele ait iskelede çalışma yapan 3 işçi şiddetli fırtına nedeniyle denize düştü.

İşçiler dev dalgalar nedeniyle sudan çıkmakta zorlandı.

İşçilerden M.D. (26) ile A.K. (30) çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

Diğer işçi Mustafa Dağ'ın (30) cesedi ise bir süre sonra kıyıya vurmuş şekilde bulundu.

Durumları ağır olan M.D. ve A.K. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Otel yetkilisi ile iskelede çalışma yapan firmanın yetkilisi, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Güncel
